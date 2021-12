Nba: LeBron non basta, i Nets di Harden battono i Lakers. I Warriors trionfano sui Suns (Di domenica 26 dicembre 2021) Golden State vince e si riprende il primato ad ovest. Lo fa nello scontro diretto contro i Phoenix Suns battuti 107-116. Decisivi i 33 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 3 recuperi di Steph Curry, oltre ad un gran finale di Otto Porter (19 punti totali) per sbarazzarsi di Chris Paul (21 punti) e compagni. Non bastano neanche i 18 punti di Ayton e i 17 di Bridges ai Suns. A Est sorride l’altra capolista. I Brooklyn Nets vincono in trasferta a Los Angeles e aprono la crisi dei Lakers, giunti alla quinta sconfitta consecutiva. Non bastano ai padroni di casa i 39 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di LeBron James e neanche la tripla doppia di Westbrook (13-12-11). A prendersi la scena è James Harden, autore di 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Da segnalare poi i 34 ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Golden State vince e si riprende il primato ad ovest. Lo fa nello scontro diretto contro i Phoenixbattuti 107-116. Decisivi i 33 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 3 recuperi di Steph Curry, oltre ad un gran finale di Otto Porter (19 punti totali) per sbarazzarsi di Chris Paul (21 punti) e compagni. Nonno neanche i 18 punti di Ayton e i 17 di Bridges ai. A Est sorride l’altra capolista. I Brooklynvincono in trasferta a Los Angeles e aprono la crisi dei, giunti alla quinta sconfitta consecutiva. Nonno ai padroni di casa i 39 punti, 9 rimbalzi e 7 assist diJames e neanche la tripla doppia di Westbrook (13-12-11). A prendersi la scena è James, autore di 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Da segnalare poi i 34 ...

