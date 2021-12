Napoli, l'esercito dei giocatori in scadenza a giugno (Di domenica 26 dicembre 2021) Le attenzioni le catalizzano tutte Lorenzo Insigne e Dries Mertens , ma di giocatori in scadenza a giugno 2022 il Napoli ne ha diversi e tutti, a modo loro, piuttosto importanti nel progetto. Gli ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Le attenzioni le catalizzano tutte Lorenzo Insigne e Dries Mertens , ma diin2022 ilne ha diversi e tutti, a modo loro, piuttosto importanti nel progetto. Gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli esercito Napoli, l'esercito dei giocatori in scadenza a giugno E non solo per il capitano: nel pacchetto per l'oltreoceano potrebbe rientrare anche Mertens , legato al Napoli fino a giugno ma con un'opzione per prolungare il sodalizio di un altro anno alle ...

Napoli, l'esercito dei giocatori in scadenza a giugno Quotidiano.net Napoli, l'esercito dei giocatori in scadenza a giugno Da Insigne e Mertens a Ospina, Juan Jesus, Ghoulam e Malcuit, passando per Ounas: sono tante le situazioni contrattuali da risolvere entro metà 2022 ...

