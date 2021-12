**Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (8) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Una visione “che lo pone in diretto collegamento con un altro Presidente, Carlo Azeglio Ciampi, che alla riscoperta dei simboli nazionali e al valore dell'Italia in Europa, ha dedicato gran parte del proprio impegno pubblico”. Un Capo dello Stato per il quale “l'Europa unita e libera, non meno dell'Italia libera e unita”, rappresentavano la “Stella Polare” del suo agire, “tenace sostenitore del multilateralismo in ambito internazionale e, in esso, di un ruolo per l'Europa, la cui unità gli appariva ‘come l'approdo di un lungo percorso di civiltà'”. Considerazioni inserite in un contesto che vide Ciampi rimarcare rispetto al Governo “il contributo di garanzia del sistema delle alleanze e delle relazioni internazionali assicurato dalla Presidenza della Repubblica”, in riferimento alle “linee di fondo della politica estera italiana ‘mantenute costanti nel volgere degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Una visione “che lo pone in diretto collegamento con un altro Presidente, Carlo Azeglio Ciampi, che alla riscoperta dei simboli nazionali e al valore dell'Italia in Europa, ha dedicato gran parte del proprio impegno pubblico”. Un Capo dello Stato per il quale “l'Europa unita e libera, non meno dell'Italia libera e unita”, rappresentavano la “Stella Polare” del suo agire, “tenace sostenitore del multilateralismo in ambito internazionale e, in esso, di un ruolo per l'Europa, la cui unità gli appariva ‘come l'approdo di un lungo percorso di civiltà'”. Considerazioni inserite in un contesto che vide Ciampi rimarcare rispetto al Governo “il contributo di garanzia del sistema delle alleanze e delle relazioni internazionali assicurato dalla Presidenza della Repubblica”, in riferimento alle “linee di fondo della politica estera italiana ‘mantenute costanti nel volgere degli ...

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella continuità Draghi, I possibili piani per un 'Governo bis' nel caso in cui dovesse salire al Colle ... Daniele Franco nuovo capo dell'esecutivo? Mentre l'incarico settennale di Sergio Mattarella volge ... la prima appunto è quella di varare il 'Governo Draghi bis', un esecutivo di continuità che ...

Nebbia sul Quirinale: trattative serrate, strane alleanze, Draghi al Colle solo se c'è accordo fra tutti i partiti Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2022. Il presidente della Camera Roberto Fico potrebbe,... il centro destra suggerirà di dare continuità a questo governo. Meglio che Draghi continui il suo ...

