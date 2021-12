Conte: «Inter? Hanno posto le basi per qualcosa di importante. Magari tornerò in Serie A e…» (Di domenica 26 dicembre 2021) Antonio Conte ha parlato anche di Serie A e di Inter nel post partita di Tottenham-Crystal Palace:le sue dichiarazioni Antonio Conte ha parlato anche di Serie A e di Inter nel post partita di Tottenham-Crystal Palace. Inter – «La continuità dell’Inter fa piacere, perchè è continuità del lavoro che è iniziato, adesso stanno continuando a farlo in maniera egregia adesso c’è solo da complimentarsi. Hanno posto le basi per creare qualcosa di importante e stare lì per tanti anni, adesso tocca agli altri inseguire. Magari poi tornerò un giorno per provare a ribaltare i pronostici». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Antonioha parlato anche diA e dinel post partita di Tottenham-Crystal Palace:le sue dichiarazioni Antonioha parlato anche diA e dinel post partita di Tottenham-Crystal Palace.– «La continuità dell’fa piacere, perchè è continuità del lavoro che è iniziato, adesso stanno continuando a farlo in maniera egregia adesso c’è solo da complimentarsi.leper crearedie stare lì per tanti anni, adesso tocca agli altri inseguire.poiun giorno per provare a ribaltare i pronostici». L'articolo proviene da Calcio News 24.

