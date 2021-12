"Come ho scelto il padre di mio figlio da un elenco": Carmen Consoli, confessione choc (Di domenica 26 dicembre 2021) Carmen Consoli ha rilasciato una lunga intervista a Walter Veltroni, a cui ha raccontato tutto di suo figlio, arrivato dopo un intervento a Londra. L'artista ha confidato di voler far conoscere il padre a suo figlio in futuro e che tale padre ha potuto sceglierlo direttamente lei: “Ho avuto una lista innanzitutto di donatori compatibili. Io sono zero negativo per cui è molto complicata la combinazione anche dal punto di vista biologico. C'erano delle caratteristiche nella sua scheda: gli piace la musica, ha un diploma in pianoforte, ama Bach, Mozart e Beethoven”. “Ho fatto questo intervento a Londra - ha spiegato la Consoli - proprio perché c'è la possibilità di poter far conoscere a questi bambini il proprio padre. Quando lui avrà quindici anni per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021)ha rilasciato una lunga intervista a Walter Veltroni, a cui ha raccontato tutto di suo, arrivato dopo un intervento a Londra. L'artista ha confidato di voler far conoscere ila suoin futuro e che taleha potuto sceglierlo direttamente lei: “Ho avuto una lista innanzitutto di donatori compatibili. Io sono zero negativo per cui è molto complicata la combinazione anche dal punto di vista biologico. C'erano delle caratteristiche nella sua scheda: gli piace la musica, ha un diploma in pianoforte, ama Bach, Mozart e Beethoven”. “Ho fatto questo intervento a Londra - ha spiegato la- proprio perché c'è la possibilità di poter far conoscere a questi bambini il proprio. Quando lui avrà quindici anni per ...

Advertising

brandobenifei : “Se siete neutrali in situazioni di ingiustizia, avete scelto la parte dell'oppressore.” “Un padre che guida suo f… - ItalianAirForce : I velivoli dell'#AeronauticaMilitare come non li avete mai visti: addobbati per le feste! Abbiamo scelto di rendere… - ignaziocorrao : Dieci anni, con un referendum, gli italiani hanno scelto in modo netto l’acqua come bene comune e collettivo, contr… - puntodirottura : @AntalJonathan 1. Allegoria (come tutto il vecchio testamento) 2. Essendo un testo ebraico, beh, se lo sono aggiust… - samy961001 : #gfvip povera Carmen che ha scelto Valeria come protagonista per non avere rotture di scatole ma questa non è mai felice. Quanta pazienza. -