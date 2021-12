Calciomercato, offerta confermata | Sgambetto a Juventus, Milan e Inter (Di domenica 26 dicembre 2021) Le dichiarazioni scuotono Juventus, Milan e Inter. Il giocatore ha rivelato un particolare sul suo futuro Le big della Serie A si godono la pausa ed attendono il rientro il… L'articolo Calciomercato, offerta confermata Sgambetto a Juventus, Milan e Inter è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 26 dicembre 2021) Le dichiarazioni scuotono. Il giocatore ha rivelato un particolare sul suo futuro Le big della Serie A si godono la pausa ed attendono il rientro il… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

cmdotcom : La super offerta del Toronto, Marotta alla finestra e la verità sul Tottenham: ecco cosa sta succedendo tra… - sscalcionapoli1 : Dal Belgio – Rinnovo Mertens, offerta del Napoli al ribasso: trattativa difficile - gizzo97 : RT @MarcoJuric: #Calciomercato, #ASRoma è #MaitlandNiles l’obiettivo per la fascia destra. Offerta in prestito oneroso con diritto di risca… - salvo27697 : RT @MarcoJuric: #Calciomercato, #ASRoma è #MaitlandNiles l’obiettivo per la fascia destra. Offerta in prestito oneroso con diritto di risca… - AntonioAltieri5 : RT @MarcoJuric: #Calciomercato, #ASRoma è #MaitlandNiles l’obiettivo per la fascia destra. Offerta in prestito oneroso con diritto di risca… -