TgLa7d del 25 dicembre 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TgLa7d del

Zazoom Blog

... più potente di sempre - A Natale record di contagi, tamponi e Green pass scaricati Omicron frena i viaggi, cancellati 5,6 mila voli in due giorni AppelloPapa: 'Vaccini garantiti ai Paesi più ...Casi in salita da 9 settimane, atteso picco a gennaio Booster a 4 mesi e nuove restrizioni per arginare il virus Omicron in crescita esponenziale in Europa e Usa Papa: il mio pensioro ai bambini ...