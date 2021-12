Papa Francesco torna ad affacciarsi dalla Loggia Centrale in occasione del Natale 2021 (Di sabato 25 dicembre 2021) Un momento ricco di emozione; dopo due anni Papa Francesco torna ad affacciarsi dalla Loggia Centrale di Piazza San Pietro. Un evento emblematico nel quale i fedeli tornano ad accogliere la Benedizione Urbi et Orbi in presenza, dopo le lunghe restrizioni dalla Pandemia. L’emozionante saluto da parte della Gendarmeria e della Guardia Svizzera ricrea l’atmosfera solenne che invade tutta la piazza. Solo tre volte il Santo Padre si affaccia dal quel ‘balcone solenne’: quando viene eletto, per Natale e per Pasqua; ed oggi, in occasione del Santo Natale 2021, questo rito ritorna a riscaldare il cuore di tutti quei fedeli che hanno atteso il momento per due ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 dicembre 2021) Un momento ricco di emozione; dopo due anniaddi Piazza San Pietro. Un evento emblematico nel quale i fedelino ad accogliere la Benedizione Urbi et Orbi in presenza, dopo le lunghe restrizioniPandemia. L’emozionante saluto da parte della Gendarmeria e della Guardia Svizzera ricrea l’atmosfera solenne che invade tutta la piazza. Solo tre volte il Santo Padre si affaccia dal quel ‘balcone solenne’: quando viene eletto, pere per Pasqua; ed oggi, indel Santo, questo rito ria riscaldare il cuore di tutti quei fedeli che hanno atteso il momento per due ...

Advertising

fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - Corriere : L’omelia di Natale di Papa Francesco: «Basta morti sul lavoro, impegniamoci» - Pontifex_it : Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo,… - caterino_teresa : RT @FrancescoGrana: L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “la gr… - baldini70 : RT @Pontifex_it: Il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi. Dio non vuole fare un monologo, ma un dialogo. Venendo nel mondo, nella P… -