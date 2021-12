Da Mattarella auguri col drone nel Quirinale Meloni sceglie l’albero | Salvini San Francesco

(Di sabato 25 dicembre 2021) Glidi Natale arrivano via Twitter dalla Presidenza della Repubblica, al commiato con Sergio, con un video realizzato grazie all’uso delche riprende il Palazzo delprima dall’alto e poi con una zoomata sul Cortile d’Onore dove campeggia una grande doppia stella. L’inquadratura poi si sposta su un grande albero natalizio e infine il presepe allestiti nel Palazzo, con la scritta finale: “”. Glidie Berlusconi “Auguro un felice e sereno Natale a voi e a tutti i vostri cari”, ha scritto sui social Giorgia, che ha postato una foto con cappellino con paillettes davanti aldi Natale. LEGGI ANCHE Lanciato nello spazio il più potente telescopio ...

Advertising

repubblica : Covid, l'affondo di Mattarella durante gli auguri alle istituzioni: 'Sui media troppo spazio ai No Vax' - Quirinale : #Quirinale, la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Presidente #Mattarella da parte del Corpo Dip… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Gli auguri del presidente Mattarella alle istituzioni. E' la cerimonia di commiato. #ANSA - AA31192Patriota : RT @SecolodItalia1: Mattarella, auguri col drone nel Quirinale (video). Meloni sceglie l’albero, Salvini San Francesco - SecolodItalia1 : Mattarella, auguri col drone nel Quirinale (video). Meloni sceglie l’albero, Salvini San Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella auguri

Rai News

'Tanti tantissimiper un sereno e gioioso Natale', esordisce il Cavaliere sui social con in ...farebbe pensare che il Cav sia il nome scelto dal centrodestra in sostituzione di SergioCosì Gianni Fogliato, sindaco di Bra , fa glidi Natale a tutti i nostri lettori, partendo dall'esempio dell'onorificenza che novanta giovani hanno ricevuto da Sergio, Presidente ...La ripresa dal drone che cattura il tramonto su Roma per poi planare sul Cortile d'onore e atterrare sulla gigantesca doppia stella che vi campeggia al centro ...Dal primo cittadino braidese un messaggio ai nostri lettori ispirato all’onorificenza che novanta giovani hanno ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...