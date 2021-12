Come una volta – un amore da favola, al via il nuovo dating show in costume (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo il successo di Drag Race Italia, la piattaforma streaming discovery+ dà il via ha un nuovo programma, pronto a scuotere fin dalle fondamenta il genere del dating show. Debutta oggi 25 dicembre, infatti, Come una volta – un amore da favola. Primo show a unire le dinamiche del dating – format ormai collaudato in diverse … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo il successo di Drag Race Italia, la piattaforma streaming discovery+ dà il via ha unprogramma, pronto a scuotere fin dalle fondamenta il genere del. Debutta oggi 25 dicembre, infatti,una– unda. Primoa unire le dinamiche del– format ormai collaudato in diverse … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ClaMarchisio8 : Una serena vigilia a tutti. Mai come quest'anno regaliamoci abbracci lunghi e intensi, perché ne abbiamo bisogno! S… - FBiasin : Auguro al vostro stomaco una barriera protettiva come questa. Buone magnate a tutti. - _Carabinieri_ : Per portare doni in tutto il mondo, la slitta con le renne è un fantastico mezzo tradizionale. Ma come rifiutare og… - dontvstop : @assssoreta Per me si come una famigliola carini me li immagino - GiuliaMiolato : Sono gonfia come una zampogna -