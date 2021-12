Traffico Roma del 24-12-2021 ore 10:30 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico sul Raccordo Anulare all’altezza dello svincolo Tuscolana in direzione Casilina a causa di un incidente e rallentamenti per un incidente anche in via dell’Impruneta all’altezza di viale Vicopisano e oggi è un’altra giornata di stop per i veicoli più inquinanti nella fascia verde si fermano fino alle 20:30 le auto a benzina Euro 2 così come moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 oggi non possono circolare neanche le auto diesel Euro 3 dopo il blocco di questa mattina si fermano anche nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 in chiusura ricordiamo che questa sera la rete del trasporto pubblico a Roma si ferma alle 21 ma dalle 23:03 saranno comunque in strada delle linee notturne tutti i dettagli sul sito Romamobilita.it In ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàsul Raccordo Anulare all’altezza dello svincolo Tuscolana in direzione Casilina a causa di un incidente e rallentamenti per un incidente anche in via dell’Impruneta all’altezza di viale Vicopisano e oggi è un’altra giornata di stop per i veicoli più inquinanti nella fascia verde si fermano fino alle 20:30 le auto a benzina Euro 2 così come moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 oggi non possono circolare neanche le auto diesel Euro 3 dopo il blocco di questa mattina si fermano anche nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 in chiusura ricordiamo che questa sera la rete del trasporto pubblico asi ferma alle 21 ma dalle 23:03 saranno comunque in strada delle linee notturne tutti i dettagli sul sitomobilita.it In ...

Advertising

muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso in galleria tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino code… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Roma – Napoli via Formia ???? Traffico ferroviario rallentato vicino Casoria per la presenza di per… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Monte S… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 2 km di coda per incidente al km 262+500 tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Napoli, via Formia: traffico ferroviario rallentato in prossimità di… -