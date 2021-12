“Solo di notte…”. Biagio D’Angelli e Miriana Trevisan, se ne sono accorti tutti. Dentro e fuori il GF Vip. Poi la confessione a Soleil (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip tra coccole e amori, più o meno inespressi o proprio espliciti, c’è tanto di cui discutere. O meglio, ci si potrebbe anche scommettere sopra. Secondo voi la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ad esempio, durerà? Dopo un raffreddamento, anzi un congelamento, da parte soprattutto del nuotatore sulla principessina sembrava essere andato tutto a monte. Invece la tenacia di Lucrezia, inizialmente insopportabile al limite dell’oppressione per Manuel, l’ha avuta vinta. Almeno per il momento. Perché quando Lulù ha detto al suo adorato: “Comunque vada, con te sempre, ti amo”, Manuel le ha risposto: “Ti amo anche io piccola”. Più chiaro di così… Ma c’è anche un’altra coppia sulla quale in tanti si staranno probabilmente chiedendo se son rose o se son tutte spine. Lei è Miriana Trevisan, showgirl ex Non è la Rai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip tra coccole e amori, più o meno inespressi o proprio espliciti, c’è tanto di cui discutere. O meglio, ci si potrebbe anche scommettere sopra. Secondo voi la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ad esempio, durerà? Dopo un raffreddamento, anzi un congelamento, da parte soprattutto del nuotatore sulla principessina sembrava essere andato tutto a monte. Invece la tenacia di Lucrezia, inizialmente insopportabile al limite dell’oppressione per Manuel, l’ha avuta vinta. Almeno per il momento. Perché quando Lulù ha detto al suo adorato: “Comunque vada, con te sempre, ti amo”, Manuel le ha risposto: “Ti amo anche io piccola”. Più chiaro di così… Ma c’è anche un’altra coppia sulla quale in tanti si staranno probabilmente chiedendo se son rose o se son tutte spine. Lei è, showgirl ex Non è la Rai ...

Advertising

ComuneMI : ?? Milano cambia il tuo Natale! ?? Anche Babbo Natale sceglie la nostra città come destinazione per rinfrescare il s… - Carmelacarmen8 : RT @prelena_: Il feed Parigino di Giulia>>>>> Mancano solo le foto di notte #prelemi - meneresto : RT @prelena_: Il feed Parigino di Giulia>>>>> Mancano solo le foto di notte #prelemi - Gio19113439 : @itsmeback_ Un piccolo ragionamento della mia piccola mente. Discoteche sanate come le Sale Operatorie Ospedaliere.… - psicoinabile : RT @LaSkilly: Per me il #Natale, è un momento triste, mia mamma se n'è andata via una notte,era il 6 gennaio di un pò di anni fa. La prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo notte… NBA, risultati della notte: Golden State vola con 46 di Steph Curry, Lakers ko in casa Sky Sport