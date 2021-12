Multate in Russia per contenuti "illegali" Facebook-Meta e Google

(Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Un tribunale di Mosca ha dichiarato la società americana, la ex, colpevole di "ripetute violazioni della legge" per il rifiuto di rimuoverevietati e ha condannato l'azienda al pagamento di una multa di quasi due miliardi di rubli, circa 24 milioni di euro. Lo ha annunciato un portavoce del tribunale Tagansky nella capitale russa. È stata multata inancheper il corrispettivo di 87 milioni di euro, per non aver rimosso", per lo più relativi al materiale diffuso dal movimento dell'oppositore in carcere, Aleksei Navalny. Entrambe le aziende hanno dieci giorni per presentare ricorso. Secondo le leggi russe, una volta che la sentenza di un tribunale diventa effettiva, la società interessata ha 60 giorni per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Multate Russia

In Europa, le aziende che non sono conformi al GDPR possono essereper una somma fino al 4% ... Belgio, Germania, Spagna, Polonia,, Svizzera, Giappone e USA, che completano i primi dieci ...... e altre imprese - come Google - sono state. Infine, a settembre Roskomnadzor ha bloccato sette applicazioni di rete privata Vpn, che permettevano l'accesso a siti web censurati in. ...Il Tribunale di Mosca ha condannato Google al pagamento di una maximulta che ammonta a più di 7 miliardi di rubli, cioè 87 milioni di euro, per non aver eliminato dalle proprie ..."Ripetute violazioni della legge" per il rifiuto di rimuovere post contestati Multe da 87 milioni di euro per il motore di ricerca e da 24 milioni per il social ...