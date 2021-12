Kumbulla per il Napoli: Giuntoli lo segue da tempo, la formula (Di venerdì 24 dicembre 2021) Marash Kumbulla al Napoli, trattativa di calciomercato che si può concretizzare a gennaio: a Roma non trova spazio con Mourinho. Il difensore di origini albanesi ma con cittadinanza italiano è uno dei nomi che sta seguendo Cristiano Giuntoli. Il Napoli deve prendere un difensore centrale, anche proprio in termini numerici, anche perché Manolas è stato ceduto all’Olympiakos e Koulibaly a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa. Attualmente in rosa ci sono solo due difensori centrali: Juan Jesus e Rrahmani. Calciomercato: Kumbulla al Napoli e gli altri nomi Secondo Corriere dello Sport il Napoli si sta muovendo per portare in rosa un nuovo difensore. Per Valter De Maggio un nuovo difensore potrebbe arrivare a Castel Volturno già nei primi giorni di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 dicembre 2021) Marashal, trattativa di calciomercato che si può concretizzare a gennaio: a Roma non trova spazio con Mourinho. Il difensore di origini albanesi ma con cittadinanza italiano è uno dei nomi che stando Cristiano. Ildeve prendere un difensore centrale, anche proprio in termini numerici, anche perché Manolas è stato ceduto all’Olympiakos e Koulibaly a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa. Attualmente in rosa ci sono solo due difensori centrali: Juan Jesus e Rrahmani. Calciomercato:ale gli altri nomi Secondo Corriere dello Sport ilsi sta muovendo per portare in rosa un nuovo difensore. Per Valter De Maggio un nuovo difensore potrebbe arrivare a Castel Volturno già nei primi giorni di ...

