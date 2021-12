In Italia continua ad aumentare l'incidenza dei contagi Covid da 241 a 351, l'Rt è stabile a 1,13 (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 351 per 100mila abitanti contro 241 di una settimana fa. stabile al 1,13, ma al di sopra della soglia epidemica, l'indice Rt. Sono i dati della Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall'Istituto Superiore di Sanità. "L'incidenza settimanale a livello nazionale - sottolinea l'Iss - continua ad aumentare: 351 per 100.000 abitanti (17/12/2021 - 23/12/2021) vs 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 -16/12/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 30 novembre - 13 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,11 - 1,15), stabile rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. ... Leggi su agi (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - L'settimanale a livello nazionalead: 351 per 100mila abitanti contro 241 di una settimana fa.al 1,13, ma al di sopra della soglia epidemica, l'indice Rt. Sono i dati della Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, forniti dall'Istituto Superiore di Sanità. "L'settimanale a livello nazionale - sottolinea l'Iss -ad: 351 per 100.000 abitanti (17/12/2021 - 23/12/2021) vs 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 -16/12/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 30 novembre - 13 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,11 - 1,15),rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. ...

