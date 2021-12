Gf Vip 6, l’ex fidanzata di Alessandro Basciano tuona: “Recita, due mesi e l’ho liquidato” (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ingresso di Alessandro Basciano ha scombinato gli equilibri della casa. Il ragazzo, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, ha manifestato sin da subito il suo interesse nei confronti di alcune ragazze della casa, in particolare di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Se con la Sorge le cose non sono andate oltre, con Sophie la situazione sembra essere diversa. l’ex tronista di Uomini e Donne infatti ha manifestato il suo interesse nei confronti di Alessandro ma all’inizio era volutamente frenata per non far dispiacere Jessica Selassiè, che voleva conoscere il ragazzo. Le cose però sono precipitate e la principessa ha affrontato la Codegoni che poi si è lasciata andare con Basciano. Ieri sera, durante la striscia delle Chicche di gossip a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ingresso diha scombinato gli equilibri della casa. Il ragazzo, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, ha manifestato sin da subito il suo interesse nei confronti di alcune ragazze della casa, in particolare di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Se con la Sorge le cose non sono andate oltre, con Sophie la situazione sembra essere diversa.tronista di Uomini e Donne infatti ha manifestato il suo interesse nei confronti dima all’inizio era volutamente frenata per non far dispiacere Jessica Selassiè, che voleva conoscere il ragazzo. Le cose però sono precipitate e la principessa ha affrontato la Codegoni che poi si è lasciata andare con. Ieri sera, durante la striscia delle Chicche di gossip a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha ...

