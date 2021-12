Dopo 28 anni Bagini lascia il rifugio Calvi, il Cai cerca un gestore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Carona, a fine anno l’addio. Claudio e Battistina si erano conosciuti qui. I ricordi di quando nevicò a Ferragosto e delle tormente di maggio. «Oggi la clientela è esigente». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Carona, a fine anno l’addio. Claudio e Battistina si erano conosciuti qui. I ricordi di quando nevicò a Ferragosto e delle tormente di maggio. «Oggi la clientela è esigente».

Dopo 28 anni Bagini lascia il rifugio Calvi, il Cai cerca un gestore Galeotto fu il rifugio. Correva l’anno 1995, e da alcuni mesi a gestire il rifugio «Fratelli Calvi» di Carona, c’era Claudio Bagini, allora trentenne, insieme al fratello Va ...

