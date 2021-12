Arrestato Devin Ratray di Mamma ho perso l’aereo | voleva strangolare la compagna

(Di venerdì 24 dicembre 2021) L’attore, il Buzz McCallister del celebre film, è finito in manette per avere aggredito la fidanzata. In, hointerpretava Buzz, il fratello maggiore di Kevin, il bambino protagonista del celebre film. A differenza di Macaulay Culkin, di lui si sono perse le tracce. Oggi il nome ditorna a

Ratray , l'attore americano conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo di Buzz , ... ho perso l'aereo nel 1990, è statoper violenza domestica . L'attore, oggi 44enne è ...Guai perRatray . L'attore che in Mamma ho perso l'aereo interpretava Buzz McCullister, il fratello maggiore di Kevin, è statoieri per violenza domestica ai danni della sua ragazza. Cosa è ...L'attore che in Mamma ho perso l'aereo interpretava Buzz McCullister, il fratello maggiore di Kevin, è stato arrestato ieri per violenza domestica ai danni della sua ragazza. L'avvocato dell'ex star d ...Arrestato l'attore di "Mamma ho perso l'aereo", è accusato di violenza domestica: in questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli ...