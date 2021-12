Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 08:15 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Viabilità DEL 23 DICEMBRE 2021 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI STA IN CODA IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI SULLA VIA TIBURTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI UN’INMFORMAZIONE AGLI UTENTI ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN FASCIA VERDE. IL DIVIETO, DALLE 7,30 ALLE 20,30, È PER MOTO E MOTORINI EURO 0-1 E AUTO BENZINA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021)DEL 23 DICEMBREORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO SI STA IN CODA IN DIREZIONE CENTRO, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI SULLA VIA TIBURTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI UN’INMFORMAZIONE AGLI UTENTI ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN FASCIA VERDE. IL DIVIETO, DALLE 7,30 ALLE 20,30, È PER MOTO E MOTORINI EURO 0-1 E AUTO BENZINA ...

