Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “Gemma non è da prendere come esempio” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervistata in occasione dell’uscita del suo primo libro dal titolo “Cupido spostati”, incentrato proprio sulle vicende di Uomini e Donne, la capo redattrice Raffaella Mennoia si è trovato a rispondere anche a una domanda riguardante il suo pensiero su Gemma Galgani e sul messaggio che passa a casa attraverso il suo personaggio di 72enne decisamente sopra le righe. “Gemma non deve essere da modello” ha dichiarato senza messi termini la Mennoia, affermando che il suo comportamento, fatto di storie d’amore turbolente e dal finale sempre infelice, può arrecare solo danno a se stessa. “Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona”, ha detto ancora Mennoia, secondo la quale né il talk show né i suoi protagonisti devono educare ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervistata in occasione dell’uscita del suo primo libro dal titolo “Cupido spostati”, incentrato proprio sulle vicende di, la capo redattricesi è trovato a rispondere anche a una domanda riguardante il suo pensiero suGalgani e sul messaggio che passa a casa attraverso il suo personaggio di 72enne decisamente sopra le righe. “non deve essere da modello” ha dichiarato senza messi termini la, affermando che il suo comportamento, fatto di storie d’amore turbolente e dal finale sempre infelice, può arrecare solo danno a se stessa. “Non può essere colpa dise la società non funziona”, ha detto ancora, secondo la quale né il talk show né i suoi protagonisti devono educare ...

