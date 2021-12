Spider-Man, Marisa Tomei: "Volevo che zia May avesse una fidanzata" (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attrice di Spider-Man Marisa Tomei ha rivelato di aver proposto alla produzione di far avere una storia omosessuale al personaggio di Zia May. Negli ultimi due film di Spider-Man del MCU abbiamo visto come si è evoluta la situazione sentimentale di Peter, anche quella di zia May. E Marisa Tomei aveva qualche idea al riguardo, prima che si decidesse di imboccare la strada che poi abbiamo visto sullo schermo. Ad esempio, voleva che May avesse una ragazza. Ai microfoni di Geeks of Color, l'attrice interprete della figura materna di casa Parker nei film con Tom Holland ha rivelato che è un'idea che le è balenata in testa ancor prima che si girasse Spider-Man: Far From Home, dove l'abbiamo vista intraprendere una relazione con … Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attrice di-Manha rivelato di aver proposto alla produzione di far avere una storia omosessuale al personaggio di Zia May. Negli ultimi due film di-Man del MCU abbiamo visto come si è evoluta la situazione sentimentale di Peter, anche quella di zia May. Eaveva qualche idea al riguardo, prima che si decidesse di imboccare la strada che poi abbiamo visto sullo schermo. Ad esempio, voleva che Mayuna ragazza. Ai microfoni di Geeks of Color, l'attrice interprete della figura materna di casa Parker nei film con Tom Holland ha rivelato che è un'idea che le è balenata in testa ancor prima che si girasse-Man: Far From Home, dove l'abbiamo vista intraprendere una relazione con …

