Roma | pari e rimpianti Mou | “Partita bruttissima”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ce lo immaginiamo così: seduto sul divano, davanti alla Tv di casa, magari durante i rari periodi in cui non era sulla panchina di qualche squadra blasonata. L’attenzione viene rapita da unadi calcio, inevitabile. Ma è noiosa, lenta, brutta. E che si fa? Cambia canale e passa ad altro. Lo avrebbe fatto anche con la suaJosè Mourinho, questo non è congettura, è farina del sacco del portoghese. “Fossi stato a casa avrei cambiato canale”, ha detto Mou al termine della. Con la Samp è finita solo in pareggio, eppure ci si aspettava che il trasbordante entusiasmo riportato ada Bergamo sconquassasse anche una Samp non proprio irresistibile. E invece niente: la squadra giallorossa fa ancora i conti con un endemico problema di discontinuità. Il portoghese lo dice chiaramente: “E’ stata una ...

E' enorme la delusione in casadopo ildi ieri con la Sampdoria che ha azzerato l'entusiasmo post - Bergamo. A Radio radio parte il coro dei rimpianti. Comincia Pruzzo Poi tocca a Sandro Sabatini Infine Nando Orsi :