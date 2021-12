Roma | infortunio Abraham | le sue condizioni e quando rientra

(Di giovedì 23 dicembre 2021)- Lain ansia per, ma non troppo. Il centravanti inglese è stato costretto a uscire dal campo all'inizio del secondo tempo del match contro la Sampdoria per una forte contusione alla ...

- Lain ansia per Abraham, ma non troppo. Il centravanti inglese è stato costretto a uscire dal campo all'inizio del secondo tempo del match contro la Sampdoria per una forte contusione alla caviglia. ...Gara poco spettacolare quella dell'Olimpico trae Sampdoria , segnata dall'subito nei primi minuti da Abraham : l'inglese, toccato duro alla caviglia, ha stretto i denti salvo ...Come sta Abraham? Diversi fantallenatori si chiedono quando tornerà in campo l'attaccante inglese della Roma dopo l'infortunio rimediato durante la partita di ieri. Nel corso della gara di ieri della ...Le condizioni di Tammy Abraham non erano perfette dopo lo scontro duro patito ad inizio match con Colley: alla fine il centravanti della Roma si è dovuto arrendere ... sicuramente prima delle feste. L ...