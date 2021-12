Quarta ondata di Covid-19: ecco l’azione dei fisioterapisti (Di giovedì 23 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - M5S_Baroni : Quel raccomandato politico di #Sileri che ha fatto carriera grazie alla #Taverna e al monte di bugie #M5S, ci spieg… - Nada13Speranza : - arual812 : RT @Cartabellotta: #GIMBE invita il Governo a considerare le seguenti proposte per contenere la quarta ondata #Omicron #VarianteOmicron h… - eleonora1684 : RT @Cartabellotta: #GIMBE invita il Governo a considerare le seguenti proposte per contenere la quarta ondata #Omicron #VarianteOmicron h… -