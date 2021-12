Previsioni Meteo 24, 25 e 26 dicembre 2021: cosa aspettarsi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le Previsioni Meteo del 24, 25 e 26 dicembre sono, per il 2021, un tema che è tornato ad interessare gli italiani. È un po' il frutto di una situazione che, rispetto a trecentosessantacinque giorni prima, consentirà di poter vivere le festività in un modo più simile ai vecchi tempi. Si ricorderà come nel 2020 tutto il paese fosse in zona rossa e non si potesse uscire di casa, se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano: più libertà, ma serve prudenza Sarà necessario continuare ad essere prudenti, rispettare le norme anti-contagio e adottare tutti quei comportamenti virtuosi che i cittadini hanno imparato a conoscere, ma di fatto i giorni della Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano saranno liberi. Natale, in qualunque caso, non è certamente Ferragosto ed in linea ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ledel 24, 25 e 26sono, per il, un tema che è tornato ad interessare gli italiani. È un po' il frutto di una situazione che, rispetto a trecentosessantacinque giorni prima, consentirà di poter vivere le festività in un modo più simile ai vecchi tempi. Si ricorderà come nel 2020 tutto il paese fosse in zona rossa e non si potesse uscire di casa, se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano: più libertà, ma serve prudenza Sarà necessario continuare ad essere prudenti, rispettare le norme anti-contagio e adottare tutti quei comportamenti virtuosi che i cittadini hanno imparato a conoscere, ma di fatto i giorni della Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano saranno liberi. Natale, in qualunque caso, non è certamente Ferragosto ed in linea ...

