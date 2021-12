Napoli, serve un difensore: proposto un brasiliano, De Laurentiis riflette - Social (Di giovedì 23 dicembre 2021) È Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport, a raccontare i dettagli. brasiliano di 25 anni, Marcao è esploso in Turchia, imponendosi all'attenzione di diversi top club europei: anche il ... Leggi su sportevai (Di giovedì 23 dicembre 2021) È Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport, a raccontare i dettagli.di 25 anni, Marcao è esploso in Turchia, imponendosi all'attenzione di diversi top club europei: anche il ...

FFunesto : @il_prof_13 @totofaz @Tractor220510 @IMBili_ Non per forza. Napoli ha rosa qualitativa ma non ha mentalità. L'allen… - manu_fuego99 : @Dan_Petzo Mi ricordo due anni fa incontrai Marcolin post partita contro il Napoli il giorno dei 120 anni e ci fa:… - Stefano53766085 : Secondo voi tifosi del Napoli Cosa serve nel mercato di Gennaio Dove bisogna acquistare maggiormente in quale repar… - thatsmelek : @xflyawaystew il tuo posticino lo troverai, serve solo tempo e più fiducia in te stessa che stai facendo un percors… - GianlucaFiori70 : @gizzo97 @FanForFun @gigante_giorgio Io giocando sempre con gli stessi pensavo addirittura di fare meno.. Serve gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli serve Napoli, serve un difensore: proposto un brasiliano, De Laurentiis riflette - Social Serve un difensore. Il Napoli se ne è reso conto, semmai ce ne fosse bisogno, dopo il match con lo Spezia in cui praticamente si è fatto gol da solo, senza che gli avversari tirassero in porta. Con la ...

La classifica senza errori arbitrali: diciannovesima giornata - Top News ... Mazzoleni lo richiama al Var per un tocco di braccio di Bakayoko che in realtà serve solo a proteggere il volto, penalty inconcepibile. Altre proteste in Roma - Sampdoria e Napoli - Spezia Timide ...

Napoli, serve un difensore: proposto un brasiliano, De Laurentiis riflette | Social Sportevai.it Ghoulam non è un calciatore "normale": parole coraggiose dopo Napoli-Spezia Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli, è rientrato nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Il calciatore ha parlato anche in conferenza stampa.

Napoli, Spalletti mastica amaro: “Difficile accettare la sconfitta” Col passare dei minuti ci siamo innervositi e si è commesso qualche errore tecnico che la nostra squadra non deve commettere. Siamo stati in campo abbastanza bene, poi quando è stato il momento di far ...

