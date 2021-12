Meteo, in arrivo la tempesta di Natale: mite anticiclone per Capodanno (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tre perturbazioni interesseranno l’Italia a partire dalla vigilia di Natale e fino a martedì 28 dicembre. Da venerdì venti meridionali porteranno un primo fronte che causerà le prime piogge dal pomeriggio-sera dapprima su Toscana e Liguria, poi anche su Piemonte e Lombardia. A Natale sono previste piogge diffuse su tutto il Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con precipitazioni a tratti forti su Liguria e Friuli Venezia Giulia. I venti meridionali diventeranno sempre più sostenuti facendo aumentare le temperature. La neve sulle Alpi scenderà copiosa a partire dai 1300 metri circa e sugli Appennini oltre i 1800 metri. La seconda perturbazione per Santo Stefano Un’altra perturbazione giungerà domenica 26 dicembre. Il fronte perturbato sarà più forte del precedente. Previste piogge da moderate a forti su gran parte del Nord, ma soprattutto su ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tre perturbazioni interesseranno l’Italia a partire dalla vigilia die fino a martedì 28 dicembre. Da venerdì venti meridionali porteranno un primo fronte che causerà le prime piogge dal pomeriggio-sera dapprima su Toscana e Liguria, poi anche su Piemonte e Lombardia. Asono previste piogge diffuse su tutto il Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con precipitazioni a tratti forti su Liguria e Friuli Venezia Giulia. I venti meridionali diventeranno sempre più sostenuti facendo aumentare le temperature. La neve sulle Alpi scenderà copiosa a partire dai 1300 metri circa e sugli Appennini oltre i 1800 metri. La seconda perturbazione per Santo Stefano Un’altra perturbazione giungerà domenica 26 dicembre. Il fronte perturbato sarà più forte del precedente. Previste piogge da moderate a forti su gran parte del Nord, ma soprattutto su ...

