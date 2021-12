Mare Fuori, la terza stagione si farà: le linee narrative ancora aperte (Di giovedì 23 dicembre 2021) Confermata la messa in produzione della terza stagione di Mare Fuori. Tra vendette incrociate e un nuovo personaggio femminile, cosa possiamo aspettarci Un’immagine mandata in onda prima dei titoli di coda della puntata di mercoledì 22 Dicembre 2021, ne ha dato conferma indiretta: la terza stagione di Mare Fuori si farà. Nel frattempo, gli sceneggiatori della serie Cristiana Farina e Maurizio Careddu si sono già detti a lavoro sulle nuove sceneggiature, che saranno pronte entro Gennaio 2022. Quali sono le linee narrative lasciate in sospeso dal finale di ieri sera, in onda su Raidue e seguito da 1.208.000 telespettatori (share del 6,1%), che troveranno auspicabilmente uno sviluppo in ... Leggi su zon (Di giovedì 23 dicembre 2021) Confermata la messa in produzione delladi. Tra vendette incrociate e un nuovo personaggio femminile, cosa possiamo aspettarci Un’immagine mandata in onda prima dei titoli di coda della puntata di mercoledì 22 Dicembre 2021, ne ha dato conferma indiretta: ladisi. Nel frattempo, gli sceneggiatori della serie Cristiana Farina e Maurizio Careddu si sono già detti a lavoro sulle nuove sceneggiature, che saranno pronte entro Gennaio 2022. Quali sono lelasciate in sospeso dal finale di ieri sera, in onda su Raidue e seguito da 1.208.000 telespettatori (share del 6,1%), che troveranno auspicabilmente uno sviluppo in ...

