Jessica Selassié discute con Sophie “a causa” di Alessandro (Di giovedì 23 dicembre 2021) La discussione tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni L’arrivo di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip ha smosso non poco gli equilibri della Casa. L’ex tentatore di Temptation Island nella clip, così come durante un confessionale con Alfonso Signorini (prima della puntata) ha ammesso di provare interesse e curiosità per diverse ragazze. Da Jessica Selassié L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 dicembre 2021) La discussione traCodegoni L’arrivo diBasciano al Grande Fratello Vip ha smosso non poco gli equilibri della Casa. L’ex tentatore di Temptation Island nella clip, così come durante un confessionale con Alfonso Signorini (prima della puntata) ha ammesso di provare interesse e curiosità per diverse ragazze. DaL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

giulisss_23 : RT @voglioilnulla: E CHI FU LA PRIMA A SMASCHERARE SOPHIE? CHI HA CAPITO LE INTENZIONI DI MANUEL? CHI HA DETTO DEL TRIANGOLO A LETTO CON DE… - infoitcultura : Gf Vip, Jessica Selassié quanto spende in un mese per vivere? Vecchie dichiarazioni fanno discutere - IsaeChia : #GfVip 6, il doppio gioco di Sophie Codegoni che a Jessica Selassié dice di voler allontanare Alessandro Basciano,… - GiuseppeporroIt : 'Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca', Jessica Selassié crolla per via di Alessandro Basciano e litiga con Sophie… - samy_figlio1 : RT @voglioilnulla: E CHI FU LA PRIMA A SMASCHERARE SOPHIE? CHI HA CAPITO LE INTENZIONI DI MANUEL? CHI HA DETTO DEL TRIANGOLO A LETTO CON DE… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis affonda Jessica Selassié: ''Alessandro Basciano è un capriccio'' In casa è scoppiato il caos dopo l'ingresso in casa di Alessandro Basciano ha creato non poche tensione tra la popolazione femminile del reality show di Canale5 . Nelle ultime ore, Jessica Selassié ha pianto disperata per l'interesse che il deejay ha dimostrato per Sophie Codegoni , facendola sentire in colpa per aver tradito la loro amicizia. Giacomo Urtis non è affatto ...

GF Vip, Jessica tradita da Sophie con Alessandro Basciano: il momento stanotte che la farà infuriare Al GF Vip c'è un enorme litigio tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié all'orizzonte: l'ex tronista ha infatti 'tradito' la coinquilina rivelando ad Alessandro le sue confidenze su di lui. Ma Sophie si è spinta anche oltre, facendo delle altre ...

La gieffina vip Jessica Selassi nel 2017 si vantava a Riccanza Spendo 100mila euro al mese Gossip News In casa è scoppiato il caos dopo l'ingresso in casa di Alessandro Basciano ha creato non poche tensione tra la popolazione femminile del reality show di Canale5 . Nelle ultime ore,ha pianto disperata per l'interesse che il deejay ha dimostrato per Sophie Codegoni , facendola sentire in colpa per aver tradito la loro amicizia. Giacomo Urtis non è affatto ...Al GF Vip c'è un enorme litigio tra Sophie Codegoni eall'orizzonte: l'ex tronista ha infatti 'tradito' la coinquilina rivelando ad Alessandro le sue confidenze su di lui. Ma Sophie si è spinta anche oltre, facendo delle altre ...