Decreto Recovery, via libera anche al Senato: ora è legge. Ecco cosa prevede (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Senato ha approvato con voto di fiducia il Decreto legge Recovery, oggi 23 dicembre. Sono stati 229 i voti favorevoli e 28 i contrari, nessun astenuto. Via libera finale, dunque, da parte di Palazzo Madama al provvedimento con le misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Il testo del dl Recovery Il testo, già approvato dalla Camera, col via libera di Palazzo Madama diventa legge. Il provvedimento, composto inizialmente di 51 articoli, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare risulta ora composto di 96 articoli. A loro volta suddivisi in quattro titoli, tra misure urgenti per l’accelerazione della realizzazione degli obiettivi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilha approvato con voto di fiducia il, oggi 23 dicembre. Sono stati 229 i voti favorevoli e 28 i contrari, nessun astenuto. Viafinale, dunque, da parte di Palazzo Madama al provvedimento con le misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Il testo del dlIl testo, già approvato dalla Camera, col viadi Palazzo Madama diventa. Il provvedimento, composto inizialmente di 51 articoli, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare risulta ora composto di 96 articoli. A loro volta suddivisi in quattro titoli, tra misure urgenti per l’accelerazione della realizzazione degli obiettivi ...

Advertising

Mov5Stelle : È stato raggiunto un buon accordo per la proroga del contratto dei #navigator. Un importante passo avanti rispetto… - PagellaPolitica : Dal rinnovo dei navigator alle norme antimafia, passando per le sanzioni contro chi non accetta le carte: abbiamo f… - fgfoto : Decreto Recovery sul pagamento elettronico saltato al 2023. Stavolta sono io a scrivere GODO. - Ticonsiglio : Proroga Navigator 2022 approvata: tutte le novità <p>I dettagli della proroga Navigator 2022 nel Decreto Recovery c… - GruppoFISenato : 'Il #Pnrr non è un piano fermo, sta producendo effetti reali. @forza_italia ha dato e darà un contributo importante… -