Covid: cabina regia, fino a 31/1 stop a feste, anche in piazza e all'aperto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Saltano le feste in piazza per fine anno. Un divieto che andrà avanti fino al 31 gennaio. Il governo, nella cabina di regia a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione, ha deciso di introdurre, fino al 31 gennaio, "il divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto".

