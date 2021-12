Bari, insegnante arrestata per presunti atti sessuali con minori (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sui social si faceva chiamare “Zia Martina” e usava un bed&breakfast a Bari per consumare rapporti sessuali con minorenni. Un'insegnante elementare è stata arrestata dai carabinieri del Comando provinciale di Bari che hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese nell'ambito di un'indagine per corruzione di minorenni e pornografia minorile.Le indaginiAlla 45enne viene contestato di aver prodotto materiale pornografico facendosi riprendere nell’atto di compiere rapporti sessuali con un minore di anni 18, nonché di aver compiuto atti sessuali, nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, tra i quali anche un minore di anni 14. Le indagini sono state innescate da alcune segnalazioni di ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sui social si faceva chiamare “Zia Martina” e usava un bed&breakfast aper consumare rapporticon minorenni. Un'elementare è statadai carabinieri del Comando provinciale diche hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese nell'ambito di un'indagine per corruzione di minorenni e pornografiale.Le indaginiAlla 45enne viene contestato di aver prodotto materiale pornografico facendosi riprendere nell’atto di compiere rapporticon un minore di anni 18, nonché di aver compiuto, nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, tra i quali anche un minore di anni 14. Le indagini sono state innescate da alcune segnalazioni di ...

