Vietato per 11 giorni ridere, celebrare compleanni, bere alcol, e parlare a voce alta in pubblico in Corea del Nord: pena l’arresto. Ecco perché (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vietato per 11 giorni ridere, celebrare compleanni, bere alcol, e perfino parlare a voce alta in pubblico: la Corea del Nord celebra così il decimo anniversario della morte dell’ex leader Kim Jong Il, padre dell’attuale capo supremo Kim Jong Un che, dal divieto dei jeans e dei capelli lunghi a quello dei cappotti di pelle, ha sempre seguito fedelmente le sue orme. L’anniversario della morte di Jong Il, e di quella di suo padre Kim Il Sung si celebrano ogni anno, a Pyongyang, ma per il decennale le celebrazioni sono state estese di un giorno, i divieti aumentati e le pene per i contravventori inasprite. “Durante il periodo del lutto, non possiamo bere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)per 11, e perfinoin: ladelcelebra così il decimo anniversario della morte dell’ex leader Kim Jong Il, padre dell’attuale capo supremo Kim Jong Un che, dal divieto dei jeans e dei capelli lunghi a quello dei cappotti di pelle, ha sempre seguito fedelmente le sue orme. L’anniversario della morte di Jong Il, e di quella di suo padre Kim Il Sung si celebrano ogni anno, a Pyongyang, ma per il decennale le celebrazioni sono state estese di un giorno, i divieti aumentati e le pene per i contravventori inasprite. “Durante il periodo del lutto, non possiamo...

NicolaPorro : ?? Il coretto natalizio dei #virologi per i #vaccini. Io non volevo crederci, invece è vero: vietato ai deboli di cu… - fanpage : Dal 1 gennaio 2022 sarà vietato allevare animali da pelliccia, messa al bando la crudeltà verso i visoni: 'Una vitt… - VittorioSgarbi : Corea del Nord, l'ordine di Kim Jong-un per commemorare il padre: vietato ridere per undici giorni. Beh, si arreste… - FQMagazineit : Vietato per 11 giorni ridere, celebrare compleanni, bere alcol, e parlare a voce alta in pubblico in Corea del Nord… - cintamtam : RT @fanpage: Vietato ridere per 11 giorni in #CoreadelNord, un lutto lungo 10 anni -