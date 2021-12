Variante Omicron | Draghi | “Vaccini strumento migliore di difesa”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella conferenza stampa di fine anno il premier Marioha detto che “irestano lodi”. In merito alla Manovra ha ringraziato l’impegno delle forze politiche confermando che il Governo resta pronto a sostenere l’economia in caso di rallentamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - euronewsit : La Svizzera fa i conti con la variante Omicron

...i tempi del richiamo in modo da ridurre il rischio per la mancata copertura vaccinale già evidenziata con il trascorrere del tempo rispetto allaDelta e adesso anche per la. Di ...'L'arrivo dellaha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico. I vaccini restano lo ..."Faremo i vaccini anche il giorno di Natale - spiega Maria Morgante, direttrice generale della Asl di Avellino - nella speranza di evitare l'eventuale passaggio alla zona arancione" ...L'emergenza Covid torna a fare paura anche in Italia: Fabio Ciciliano, membro del Cts, suggerisce di trascorrere il Capodanno in famiglia.