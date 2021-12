Un altro passo verso una legge per i partiti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Abbiamo fatto un altro pezzo di strada verso una legge per i partiti. Dopo il primo incontro di settembre, con l’Agorà dedicata all’applicazione dell’articolo 49 della Costituzione, abbiamo gettato le basi di una proposta concreta. Lo abbiamo fatto con il contributo di esperti, studiosi - penso a Nadia Urbinati, Piero Ignazi, Antonio Floridia - e protagonisti della vita politica di questi anni, dal vice segretario del Pd Peppe Provenzano al ministro della salute Roberto Speranza, dal responsabile organizzazione Stefano Vaccari a Graziano Delrio. E poi molti compagni di Art.1 come Nico Stumpo, Alfredo D’Attorre. È stata un’occasione importante per ribadire che il tempo dell’antipolitica si è esaurito: la crisi generata dalla pandemia ha messo in chiaro che per affrontare i grandi temi servono grandi soggetti collettivi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Abbiamo fatto unpezzo di stradaunaper i. Dopo il primo incontro di settembre, con l’Agorà dedicata all’applicazione dell’articolo 49 della Costituzione, abbiamo gettato le basi di una proposta concreta. Lo abbiamo fatto con il contributo di esperti, studiosi - penso a Nadia Urbinati, Piero Ignazi, Antonio Floridia - e protagonisti della vita politica di questi anni, dal vice segretario del Pd Peppe Provenzano al ministro della salute Roberto Speranza, dal responsabile organizzazione Stefano Vaccari a Graziano Delrio. E poi molti compagni di Art.1 come Nico Stumpo, Alfredo D’Attorre. È stata un’occasione importante per ribadire che il tempo dell’antipolitica si è esaurito: la crisi generata dalla pandemia ha messo in chiaro che per affrontare i grandi temi servono grandi soggetti collettivi ...

