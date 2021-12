Stangata del 25% sui listini di bar e caffetterie. Ecco quanto costerà una tazzina in provincia

Advertising

carlokarl : RT @SecolodItalia1: La stangata della tassa “tamponi”: 30 milioni di euro spesi a novembre dopo l’introduzione del Green Pass - paolokanta : RT @bisagnino: La stangata della tassa “tamponi”: 30 milioni di euro spesi a novembre dopo l’introduzione del Green Pass - bisagnino : La stangata della tassa “tamponi”: 30 milioni di euro spesi a novembre dopo l’introduzione del Green Pass - SecolodItalia1 : La stangata della tassa “tamponi”: 30 milioni di euro spesi a novembre dopo l’introduzione del Green Pass… - ritascavone : RT @pontellif: Stangata bollette: rialzi fino al 61% del gas Rincari fino al 48% per la luce ( percentuali calcolate sui rincari già avv… -

Ultime Notizie dalla rete : Stangata del

D'altra parte da molti anni il prezzocaffè è rimasto bloccato a causa della crisi economica prima e della pandemia poi, ma ora il rischio è di lavorare in perdita oppure di abbassare la qualità ......parlato con il PresidenteConsiglio Mario Draghi. L'utilizzo di fondi pubblici nel breve termine è l'unica misura possibile per arginare una situazione che provocherà una vera e propria...FANO – Dal primo gennaio listini più salati nei bar e nelle caffetterie della nostra provincia. Una tazzina di caffè, rito mattutino degli italiani, subirà ...Il governatore corregge il pd Casillo: «La verità è che abbiamo ridotto il peso fiscale sui meno abbienti». Il centrodestra insorge: «È come in Corea del nord, qui è vietato presentare emendamenti» ...