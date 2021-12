Spalletti in conferenza: “Ci manca una cosa importante, abbiamo solo una possibilità” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni dei giornalisti nella conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È un momento particolare. abbiamo solo la possibilità di giocare a calcio palla a terra perché ci mancano giocatori fisici. Lo stesso Anguissa è stato recuperato da poco. FOTO: Getty – Anguissa Napoli Spezia Non siamo riusciti a concretizzare e abbiamo commesso troppi errori tecnici. È proprio in questo momento che le cose, per qualche dettaglio, non vanno a buon fine. Diventa difficile accettare questa sconfitta, ma non c’è altra strada se non rialzarsi e ripartire. Sostituzione di Mertens? È stato un scelta tecnica. Mi sembrava che la squadra fosse in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni dei giornalisti nellastampa dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È un momento particolare.ladi giocare a calcio palla a terra perché cino giocatori fisici. Lo stesso Anguissa è stato recuperato da poco. FOTO: Getty – Anguissa Napoli Spezia Non siamo riusciti a concretizzare ecommesso troppi errori tecnici. È proprio in questo momento che le cose, per qualche dettaglio, non vanno a buon fine. Diventa difficile accettare questa sconfitta, ma non c’è altra strada se non rialzarsi e ripartire. Sostituzione di Mertens? È stato un scelta tecnica. Mi sembrava che la squadra fosse in ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Spalletti in conferenza: “Mancata fisicità. Non riesco ad accettare questo ko. Mertens? Una mia scelta. Sulle parol… - NapoliBrasile : RT @napolista: #Spalletti in conferenza: «Difficile accettare una sconfitta così, possiamo solo metterci al lavoro e ripartire» «Abbiamo c… - _SiGonfiaLaRete : Le parole di Spalletti dopo #NapoliSpezia - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Spalletti in conferenza: “Difficile accettare questa sconfi… - napolista : #Spalletti in conferenza: «Difficile accettare una sconfitta così, possiamo solo metterci al lavoro e ripartire» «… -