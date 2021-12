Radio | audiolibri e podcast su RaiPlay Sound | adesso ufficiale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Rai non si ferma e prosegue il suo lavoro nel mondo del digitale: infatti, dopo l’approdo disu Google TV,tocca a, una piattaforma che offre al pubblico non solo le dirette di tutti i canaliRai e la possibilità di riascoltare le trasmissionipreferite, ma anche contenuti originali on-demand. Si tratta di un’offerta nuova, che riempie il catalogo deiche ogni giorno vengono prodotti dai 12 canaliRai. Inoltre, gli utenti, a bordo dell’interessante piattaforma, potranno consultare cataloghi navigabili per generi, argomenti, contenuti specifici oppure programmi preferiti e accedere anche adselezionati fra i più grandi classici della letteratura italiana e ...

...preferiti e potranno accedere ad audiolibri scelti tra i grandi classici della letteratura italiana e internazionale. "Rai Play Sound aggiunge un altro tassello importante al percorso che Rai... Su RaiPlay Sound, quindi, troviamo tutte le Radio Rai in streaming, la versione audio di film e serie TV in onda sui canali Rai, audiolibri, podcast e molto contenuti dedicati ai più piccoli: fiabe, ... La radiotelevisione di Stato italiana mette a disposizione, gratis, migliaia di contenuti in diretta e on demand: è RaiPlay Sound, e sostituisce RaiPlay Radio. Nasce RaiPlay Sound, la nuova piattaforma per l'ascolto digitale che va a sostituire RaiPlay Radio. Uno strumento gratuito che vuole raggiungere più pubblici possibili, da quello tradizionale ai più giovani.