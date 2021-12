Oscar 2022 | Sorrentino entra nella shortlist

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le nomination saranno annunciate il prossimo 8 Febbraio. Cerimonia di consegna degliprevista per il 27 Marzo L’Italia del cinema sorride con Paolo: il suo ultimo film “E’ stata la mano di Dio”, romanzo di formazione e racconto iniziatico attraverso il quale l’autore dà per la prima volta consistenza narrativa al dolore assolutamente personale della perdita dei genitori, èto infattideglicategoria Miglior Film Straniero. Le cinquine saranno annunciate il prossimo 8 Febbraio, la consegna delle statuette più ambite del cinema americano e mondiale andrà invece in scena il 27 Marzoha già vinto un ...

Agenzia_Ansa : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, il candidato per l'Italia, è entrato nella short list dei 15 miglior… - fanpage : Grande riconoscimento per 'È stata la mano di Dio' - Open_gol : Sorrentino c'è #Oscar2022 - direpuntoit : #EstatalamanodiDio di #PaoloSorrentino entra nella shortlist dei 15 film internazionali candidabili agli #oscar2022… - botdelcine : RT @Diregiovani: Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio entra nella shortlist dei quindici migliori film internazionali, annunciata og… -

Dopo la vittoria del premio Oscar per 'La Grande Bellezza' nel 2014, il regista potrebbe tornare a Los Angeles e trionfare per una seconda volta. Per scoprirlo bisognerà attendere l'8 febbraio 2022 quando saranno ...