“Omicron è esplosiva | serve obbligo vaccinale” L’allarmismo ingiustificato di Abrignani

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic – “La variante. Se non mettiamo l’ora, quando?“: così Sergiofa allarmismo per giustificare ulteriori strette. “E’ probabile che l’aumento di contagi in Italia sia già dovuto alla nuova variante. Sappiamo che avremo picchi di infezioni notevoli“, afferma convinto l’immunologo membro del Cts. Questo quando i dati ci dicono che lasembrerebbe addirittura meno pericolosa delle altre varianti. E comunque finora dove si è diffusa non ha fatto salire in modo preoccupante i ricoveri. Per non parlare del fatto che colleghi esperti difanno presente che i sintomi sono miti e che i vaccinati non corrono rischi significativi. Ora da qui a dire di imporre l’...

I numeri del Governo parlano chiaro: ai bambini tra 5 e 11 anni sono già state somministrate 108.112 dosi di vaccino Pfizer in formato ridotto. Mentre le somministrazioni dai 12 ai 19 anni raggiungono ...