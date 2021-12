Omicron, arriva uno tsunami sull'Italia. "Anche i vaccinati", drammatica conferma. Draghi, misure estreme: 2022 nero? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mario Draghi ha anticipato alcuni dei temi che verranno affrontati nella cabina di regia di domani, giovedì 23 dicembre. La variante Omicron sta aprendo una nuova fase della pandemia, Anche se in Italia i suoi effetti non si sono ancora palesati: non ci si può però cullare sugli allori, perché intanto la fiammata della Delta ha prodotto oltre 30mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. “Si valutano mascherine all'aperto e tamponi per i vaccinati”, ha dichiarato il premier, sottolineando però che “ogni decisione sarà guidata dai dati, non dalla politica”. Di certo l'introduzione dei tamponi per i vaccinati rischia di essere molto impopolare, oltre che punitiva nei confronti di chi ha fatto il proprio dovere: “Non è esclusa l'applicazione del tampone perché c'è un periodo nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Marioha anticipato alcuni dei temi che verranno affrontati nella cabina di regia di domani, giovedì 23 dicembre. La variantesta aprendo una nuova fase della pandemia,se ini suoi effetti non si sono ancora palesati: non ci si può però cullare sugli allori, perché intanto la fiammata della Delta ha prodotto oltre 30mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. “Si valutano mascherine all'aperto e tamponi per i”, ha dichiarato il premier, sottolineando però che “ogni decisione sarà guidata dai dati, non dalla politica”. Di certo l'introduzione dei tamponi per irischia di essere molto impopolare, oltre che punitiva nei confronti di chi ha fatto il proprio dovere: “Non è esclusa l'applicazione del tampone perché c'è un periodo nel ...

