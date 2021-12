Monterotondo | attività etniche ‘irregolari’ | pioggia di multe del NAS

Leggi su ilcorrieredellacitta

Controlli del NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) a. I Carabinieri del NAS di Roma con l'ausilio dei colleghi della locale Stazione hanno ispezionato un ristorante etnico, constatando diverse violazioni per le quali sono scattate sanzioni amministrative e prescrizioni (anche per mancata formazione del personale e mancata tracciabilità degli alimenti). Altre irregolarità sono state riscontrate in una macelleria stavolta dello Scalo. In questo caso i militari hanno invece sanzionato il titolare per non aver etichettato i prodotti etnici in lingua italiana e per aver omesso di sanificare le superfici per i vigenti protocolli COVID. In totale sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro.