Inter-Torino | Inzaghi | “Fatta partita importante Soddisfazione per come abbiamo chiuso l’anno”

Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Torino, match della diciannovesima giornata della Serie A 21/22 L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinto per 1 a 0 contro il Torino, e valevole per la diciannovesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. "abbiamo fatto una partita importante, siamo stati bravi a prepararla, sapevamo del loro pressing feroce, sapevamo ci avrebbero sporcato le giocate ma abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo rischiato poco o nulla. Ci è mancato il gol nel primo tempo, abbiamo fatto chiaramente meglio il secondo ma siamo molto ...

