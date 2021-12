Draghi su Quirinale: sono un nonno al servizio delle istituzioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stamattina la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Premier, la prima di Mario Draghi. Al centro l'emergenza ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stamattina la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Premier, la prima di Mario. Al centro l'emergenza ...

Advertising

StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - fattoquotidiano : ETERNO RITORNO Silvio ha riferito la sua a un paio di parlamentari di stretta fiducia. Giovedì dirà a Salvini e Mel… - MassimGiannini : Ora è ufficiale: #Draghi è il candidato per il #Quirinale. E il governo vada avanti, con questa maggioranza. - michelesoana : RT @RobVicaretti: Ah solo una cosa: i giornalisti non dovrebbero applaudire un presidente del consiglio quando entra in una sala per una #c… - Rossana44792035 : RT @mariolavia: Bah, i giornalisti quelli bravi dicono Draghi verso il Quirinale. Non ha affatto detto questo nemmeno per allusioni. Lui è… -