Arisa Vito Coppola scrivono un post sui social ma fanno una gaffe incredibile, poi cancellano subito (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ballando con le stelle è finito ma della coppia vincitrice, Arisa e Vito Coppola si continua a parlare forse, anche più di quando erano in gara perché voci insistenti sostengono che siano una coppia ormai anche nella vita. Loro non hanno né confermato nè smentito ma qualche ora fa hanno scritto un post sui social commettendo un errore e poi, appena se ne sono resi conto, hanno subito cancellato ciò che avevano sbagliato a scrivere. Vediamo cosa è accaduto. Arisa e Vito Coppola scrivono un post sui social ma commettono un errore che cancellano subito Arisa e Vito Coppola hanno vinto questa bellissima ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ballando con le stelle è finito ma della coppia vincitrice,si continua a parlare forse, anche più di quando erano in gara perché voci insistenti sostengono che siano una coppia ormai anche nella vita. Loro non hanno né confermato nè smentito ma qualche ora fa hanno scritto unsuicommettendo un errore e poi, appena se ne sono resi conto, hannocancellato ciò che avevano sbagliato a scrivere. Vediamo cosa è accaduto.unsuima commettono un errore chehanno vinto questa bellissima ...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Lydia22494484 : @giampiero661MJ @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @BallandoRai E' vero ha vintl la mediocrita'.... - Lydia22494484 : @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @BallandoRai Arisa si ha vinto .....ma il suo ballo era mediocre...p… -