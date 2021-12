Al via ‘Ri-gener-azioni’, festival per riappropriazione al femminile (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – ‘Ri-gener-Azioni Ri-partenza, ri-condivisione, ri-appropriazione, ri-costruzione’ è il festival multidisciplinare e gratuito di performance, letteratura, formazione e nuovi linguaggi che andrà in scena da domani, 23 dicembre, fino al 31 dicembre al Centro Culturale Affabulazione di Ostia a Roma. L’obiettivo è quello di trascorrere un Natale all’insegna della riappropriazione al femminile, ma anche di condivisione e arricchimento. Chiara Becchimanzi, Paolo Camilli, Giulia Blasi, Le Karma B, Ilaria Palleschi, Eleonora De Nardis e molte altre saranno le protagoniste di una staffetta di 13 appuntamenti che spaziano tra generi, modalità di svolgimento e target, per immergersi, scoprire ed esplorare tematiche care da anni alla compagnia Valdrada: l’educazione sentimentale, affettiva e sessuale, la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – ‘Ri--Azioni Ri-partenza, ri-condivisione, ri-appropriazione, ri-costruzione’ è ilmultidisciplinare e gratuito di performance, letteratura, formazione e nuovi linguaggi che andrà in scena da domani, 23 dicembre, fino al 31 dicembre al Centro Culturale Affabulazione di Ostia a Roma. L’obiettivo è quello di trascorrere un Natale all’insegna dellaal, ma anche di condivisione e arricchimento. Chiara Becchimanzi, Paolo Camilli, Giulia Blasi, Le Karma B, Ilaria Palleschi, Eleonora De Nardis e molte altre saranno le protagoniste di una staffetta di 13 appuntamenti che spaziano trai, modalità di svolgimento e target, per immergersi, scoprire ed esplorare tematiche care da anni alla compagnia Valdrada: l’educazione sentimentale, affettiva e sessuale, la ...

