Torino, operai morti nel crollo della gru. Un montatore: 'Lassù c'è stata negligenza, è andato tutto storto' (Di martedì 21 dicembre 2021) 'Stare Lassù è bellissimo e rischiosissimo. Adrenalina e concentrazione. Montare gru non è un lavoro per tutti: è un mestiere che va amato e non si deve fare per soldi. Io la penso così, se no rischi ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) 'Stareè bellissimo e rischiosissimo. Adrenalina e concentrazione. Montare gru non è un lavoro per tutti: è un mestiere che va amato e non si deve fare per soldi. Io la penso così, se no rischi ...

Advertising

Radio3tweet : Gli operai morti cadendo da una gru a Torino avevano lo stesso contratto dei riders. Abuso dei contratti collettivi… - fattoquotidiano : Torino, cade una gru e muoiono 3 operai. La Cgil accusa i “cantieri Far West”. Nell’Italia dei Migliori, che si stu… - fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - danielamarch8 : RT @crpiemonte: L'Aula osserva un minuto di silenzio per i tre operai morti in incidente sul lavoro sabato mattina a Torino #opencrpiemonte - crpiemonte : L'Aula osserva un minuto di silenzio per i tre operai morti in incidente sul lavoro sabato mattina a Torino #opencrpiemonte -