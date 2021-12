Pat McGrath e la nuova collezione di make-up ispirata a “Bridgerton”

Advertising

solotehs : ho ricevuto un set di mini size da Sephora e dentro c’erano il rossetto di tom ford e quello di pat mcgrath piango - BEAUTYDEAit : Pat McGrath Labs x Bridgerton collezione make up La collezione trucco Pat McGrath x Bridgerton comprende nuove refe… - linda_villanti : RT @Daniela_Virzi: La magia di una serie tv si trasforma in una collezione di makeup: Pat McGrath Labs X Bridgerton Collection https://t.co… - IOdonna : Romantica, glitter, ma senza rossetto (per baciare meglio) - bridgertonbot : RT @zazoomblog: Bridgerton: Pat McGrath lancia la collezione trucco dedicata alla serie Netflix - #Bridgerton: #McGrath #lancia https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Pat McGrath

Il trucco è a cura della celebre make - up artist, mentre l'acconciatura è opera dell'hair stylist Guido Palau. Oltre ad essere una star delle passerelle, Leni ha anche collaborato con ...Bridgerton mania, arriva anche il make up firmatoLabs Attesa quasi quanto la seconda stagione della serie Netflix, a breve arriverà anche la limited edition di ombretti, blush e highlighter con lo stemma della famiglia Bridgerton. In una ...Adelaide. It's a venue that can still bring England fans of a certain generation out in hives. The scene, in December 2006, of a defeat so agonising, so unexpected, and so emphatic that it confirmed, ...Paul McGrath has described his first encounter with a young Roy Keane as 'frightening'. The Euro '88 and Italia '90 hero had already been a stalwart with Ireland, but got to see t ...