Mps-David Rossi, il fratello: "Ora aprire inchiesta per omicidio" (Di martedì 21 dicembre 2021) "L'unica cosa logica è che si apra un'inchiesta per omicidio e nell'ambito di quella indagine si potrà indagare anche su altre eventuali omissioni". Lo afferma all'Adnkronos Ranieri Rossi, fratello di David Rossi, che ha voluto essere presente nei pressi di vicolo di Monte Pio, dove l'ex capo della Comunicazione di Mps fu trovato morto e dove sono in corso i rilievi del Ris a cui la Commissione parlamentare di inchiesta ha affidato nuove perizie. Le conclusioni che hanno portato la Commissione parlamentare di inchiesta a chiedere nuovi accertamenti "sono cose che diciamo da otto anni sulla base di foto e filmati che abbiamo – sottolinea – Il fatto che sia venuto fuori ora perché un colonnello dei carabinieri ha raccontato che la scena del crimine è ...

