Mattarella: “Italia unita contro la pandemia. Sta per concludersi un anno di lavoro intenso” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Quello che sta per concludersi è stato un anno di lavoro intenso. Con priorità chiare: alla lotta della pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese. Possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) “Quello che sta perè stato undi. Con priorità chiare: alla lotta dellae la ripresa della vita economica e sociale del Paese. Possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha consegnato l'onorificenza di Gran Croce d'Onore dell'Ordine della Stella d'Italia alla… - Quirinale : #Mattarella:Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato alla #Farnesina per la XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatric… - hiboss_hiboss : RT @plums_the: @hiboss_hiboss @Luca__Pagani Per esempio che Mattarella è stato il più grande Presidente della Repubblica e che sotto il suo… - mrcrto : RT @EnricoAncillott: @marcell16895275 Purtroppo è l'Italia che ha lasciato troppo spazio a Mattarella... -